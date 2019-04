Vida Urbana Programa leva ações de saúde e bem-estar para comunidade de Aparecida de Goiânia Iniciativa promovida pela TV Anhanguera chegou à 6ª edição. Parque da Criança foi o local escolhido para as atividades

Nem o tempo fechado impediu os moradores do Bairro Mansões Paraíso de comparecerem no Parque da Criança na manhã de ontem para o Viver Cidade, evento promovido pela TV Anhanguera em parceria com empresas e instituições de ensino. Dezenas de pessoas que passaram pelo local aproveitaram para aferir a pressão arterial, medir a glicemia e fazer o cálculo de índice de massa...