Cidades Programa de recuperação Juntos pelo Araguaia avança 2% em Goiás Programa de recuperação atua em 107 dos 5.000 hectares previstos em Goiás. Há mais 560 hectares assumidos pela iniciativa privada. Progresso depende de adesões de empresas

O programa de recuperação ambiental Juntos pelo Araguaia avançou 2% sobre a área total prevista pouco mais de dois anos e meio após o lançamento, em junho de 2019, e oito meses depois de iniciada a execução. As ações, previstas para 5.000 hectares em Goiás, chegaram a 107 hectares no município de Piranhas, dentro do chamado Lote 1, onde é desenvolvido o “projeto demo...