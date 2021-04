Cidades Programa de combate a violência contra a mulher é lançado em Goiás Plataforma Todos por Elas com conta com vídeos e conteúdos interativos que visam conscientizar da importância do combate à violência de gênero

O programa Todos por Elas, uma plataforma educativa on-line que visa conscientizar sobre a violência contra a mulher, foi lançado na manhã desta quarta-feira (7), em Goiás. A plataforma conta com vídeos e conteúdos interativos que visam conscientizar da importância do combate à violência de gênero. Participam do lançamento o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM),...