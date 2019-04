Vida Urbana Programa busca estreitar relação de presos com filhos em Goiás Iniciativa que começou focada em detentas, agora é ampliada.Projeto já recebeu prêmios nacionais

Um dos programas mais premiados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) chega nesta sexta-feira (26) à 17ª comarca goiana sob os olhares de representantes do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pnud), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH). ...