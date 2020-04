O esquema de vacinação contra H1N1 (Influenza) em Rio Verde será alterado nos próximos dias em decorrência do feriado da Sexta-feira Santa.

A prefeitura do município informou que, nesta quinta (9), a vacinação é feita apenas nos pontos de drive-thru, implantados nos seguintes locais: Clube Dona Gercina; Estacionamento do Clube Campestre; Feira Coberta da Vila Amália I; e Terminal dos Trabalhadores, no Bairro Popular. Os atendimentos serão feitos das 7h30 às 17h.

Na sexta-feira (10) a vacinação estará suspensa em decorrência do feriado. Os serviços voltam ao normal na segunda-feira (13), com atendimento também nos pontos volantes.

A campanha de vacinação, iniciada em 23 de março, tem como foco idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. O calendário previsto vai até o dia 22 de maio, com o "Dia D" marcado para 9 de maio.

Idosos que estiverem acamados ou em abrigos serão vacinados in loco, sem necessidade de se deslocarem a um dos pontos de vacinação. Para solicitar atendimento e esclarecer dúvidas, o telefone é o (64) 9 9312-8832.



9º caso de coronavírus

O prefeito Paulo do Vale anunciou em boletim, na noite desta terça-feira (7), a confirmação do nono caso de coronavírus na cidade. Segundo o chefe do Executivo municipal, o infectado já era monitorado e estava em isolamento.

O paciente está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com ajuda de aparelhos. A infecção foi por transmissão comunitária.

Assim, são nove casos positivos, seis curas, três pessoas internadas em UTI e oito casos suspeitos, que aguardam resultados dos exames. “Respeitem as medidas preventivas. Precisamos nos manter em isolamento”, reforçou o prefeito.