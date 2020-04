Eles integram a mais estigmatizada parcela de trabalhadores, aqueles que na maioria das vezes labutam sob o manto da invisibilidade pública. Os operários da limpeza são essenciais para a vida humana e ganharam ainda mais relevância neste tempo da pandemia do novo coronavírus. Para este Dia do Trabalho o POPULAR foi conversar com alguns integrantes desta mão de obra vital e descobriu uma autoestima pouco percebida por todos nós que dependemos tanto da atividade.

“As pessoas nos discriminam e nos desprezam, mas se não fosse (sic) nós, como ficaria a cidade?”, questiona Sandra Regina da Silva, de 52 anos, 13 deles na equipe de varrição da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A gari, que possui o segundo grau completo, equivalente ao atual ensino médio, conta que antes trabalhou numa farmácia, mas é na atividade de limpeza urbana que ela se sente feliz. “É daqui que tiro o meu sustento, não importa se as pessoas não nos respeitam. É comum a gente varrer uma rua e virar as costas e alguém jogar lixo.”

Dois momentos marcam o cotidiano de Sandra: no transporte coletivo e quando precisa usar um banheiro, longe do ponto de apoio. “Eu nunca tiro o uniforme. As pessoas no ônibus se afastam de mim e me olham com desprezo. São raros os comerciantes que nos deixam usar o banheiro. Essa situação piorou muito com a pandemia, com os restaurantes fechados.” Sobre o novo coronavírus, a gari diz que está tranquila porque não deixa de usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e nos lugares por onde passa não tem aglomeração de pessoas.

Mudança

Vinicíus Ferreira Simões, de 24 anos, trabalha há sete meses como auxiliar de serviços gerais no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele deixou no passado a experiência como operador de máquinas para se aventurar numa nova função. Não se arrependeu. “É uma área muito boa, aprendo e observo muita coisa.” Embora escalado para ficar no almoxarifado, nunca sabe onde estará no minuto seguinte. “Se somos convocados, temos de nos paramentar e ajudar em qualquer área.”

A pandemia do novo coronavírus pegou Vinícius ainda descobrindo nuances do novo trabalho. “Fiquei com medo, me assustei, mas sei que se usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) corretamente não terei problema. Hoje me preocupo mais em fazer meu serviço bem feito porque está em jogo não apenas a saúde do paciente, mas a minha, da minha família, dos profissionais de saúde e de meus colegas.” O auxiliar de serviços gerais vai além ao lembrar que eles também estão na linha de frente da pandemia. “Somos primordiais. Estamos colocando a mão na massa para o vírus e as bactérias não proliferarem.”

Orgulho

Aos 57 anos, Cleonice Elizabeth da Silva não esconde o orgulho de trabalhar no serviço de limpeza do Hospital Araújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, por onde passam todos os dias 1,5 mil pessoas. “Eu amo o que faço. Faço com amor. O médico é importante, mas sem a higienização não tem jeito de fazer o trabalho dele, como cirurgias. Dou o melhor de mim.” A auxiliar de serviços gerais trabalha na unidade há 16 anos e se sente valorizada. “Eu ando de cabeça erguida, me sinto valorizada, não sou menor do que ninguém.”

Foi ali no Araújo Jorge que Cleonice sofreu um dos maiores golpes de sua trajetória. Embora tenha visto desaparecer a vida da irmã mais velha, a única que tinha, acometida por um câncer avassalador, sentiu-se acolhida. “Eu não só dou atenção ao meu trabalho, mas também aos pacientes. Vejo as carências deles porque senti isso na pele. Quando vejo alguém chorando sempre abraço e falo que vai passar, assim como fizeram comigo.”

O novo coronavírus impactou Cleonice, mas ela não perdeu a serenidade. “Eu não tenho medo. Fico um pouco assustada, uso meus EPIs e coloco Deus na frente”. A auxiliar de serviços gerais que mora com dois sobrinhos jovens adultos, gosta de dizer que na unidade de saúde o trabalho é de equipe, “do menor para o maior”, mas todos com igual importância. “Por isso me valorizo. Não sou menor do que ninguém.”