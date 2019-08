Cidades Profissionais do programa Mais Médicos têm orientação sobre desafios em Goiás Servidores que prestarão atendimentos de saúde recebem orientações sobre desafios do Estado na área e regras do programa federal para atuarem em 91 cidades goianas

A carioca Victoria Mey, de 27 anos, passou dois anos de sua recente carreira médica mergulhada no cotidiano da comunidade do Salgueiro, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Desde o início de julho ela é um dos 91 profissionais que escolheram 54 municípios goianos para trabalhar dentro do programa Mais Médicos, do governo federal. As particularidades e as normativas...