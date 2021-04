Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (9), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, a Operação Cura, da Polícia Civil de Goiás, destinada a combater irregularidades na campanha de vacinação contra a Covid-19 no município. Foram cumpridos dois mandados de buscas domiciliares nas residências de profissionais da saúde que teriam, segundo as investigações, participado de um esquema de “fura-fila” da vacina.

Segundo o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), os envolvidos teriam atuado de forma a favorecer, irregularmente, pessoas na fila de vacinação. A gravidade da conduta apurada é evidenciada pelo prejuízo que causa a outras pessoas que, por estarem em grupos de maior risco, deveriam ser vacinadas antes.

A Polícia Civil informou que umas das investigadas confessou todo o esquema durante seu interrogatório, confirmando, portanto, as suspeitas iniciais que deram início às investigações. Tudo leva a crer que as funcionárias furavam a fila estabelecida pela campanha de vacinação, favorecendo pessoas que não preenchiam os requisitos para serem vacinadas naquele momento.

Durante a operação, as equipes apreenderam objetos que serão úteis para a confirmação completa do modo como o esquema era articulado, e chegar a outros nomes que possam estar envolvidos no delito. Os indivíduos que foram vacinados irregularmente também podem responder pelo crime de associação criminosa, caso seja comprovado que sabiam que estavam sendo favorecidos indevidamente.

Se condenadas pela Justiça, as investigadas podem cumprir pena de mais de 13 anos de prisão, pelos crimes de peculato-desvio e de infração de medida sanitária preventiva majorada.