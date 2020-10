Cidades Profissionais de escolas integrais em Goiás terão gratificação Bônus está incluso no projeto de lei estadual enviado para a Alego que cria programa diferenciado para aprendizagem

Os profissionais que atuam ou que irão trabalhar com escolas que oferecem a modalidade de ensino integral deverão receber uma gratificação por conta do serviço prestado. O incentivo financeiro faz parte do projeto de lei que o governador Ronaldo Caiado (DEM) enviou à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) nesta quinta-feira (15). O texto cria o programa Educ...