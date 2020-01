Cidades Profissionais de Educação Física ocupam parques e canteiros centrais em Goiânia Treinadores pessoais e grupos de treinos físicos tomam conta dos espaços públicos no limbo da lei, mas usuários reclamam do impedimento para realizar suas atividades

Um grupo de pelo menos dez pessoas treina na academia pública ao ar livre do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, sob a orientação de um profissional de Educação Física e paga um valor físico a depender da frequência. Para quem paga o plano mensal, o custo é de 160 reais, e quem frequenta as aulas duas vezes por semana o preço é de 110 reais. Há dias que até 40 pessoas f...