Cidades Profissionais de Ed. Física de Goiânia são retirados do grupo prioritário da vacinação SMS suspendeu imunização do grupo seguindo determinação do Ministério da Saúde. Representante da categoria diz que busca diálogo para contornar decisão

Profissionais de Educação Física de Goiânia foram retirados do grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. A decisão foi comunicada ao Conselho Regional de Educação Física (Cref) nesta segunda-feira (26), que agora diz estar buscando vias de diálogo para contornar a decisão. Parte da categoria chegou a receber doses do imunizante. De acordo com o Cref...