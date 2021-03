Cidades Profissionais da segurança pública começam a ser vacinados contra a Covid-19, em Goiás Um dos policiais que recebeu a primeira dose da vacina foi o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Newton Morais

Os profissionais da segurança pública da ativa começaram a ser vacinados, nesta segunda-feira (29), em Goiás. Em Goiânia, as doses serão aplicadas na Academia da Polícia Militar, no Setor Universitário. Participaram do início da vacinação o governador Ronaldo Caiado, o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, e demais autoridades. Um dos policiais que re...