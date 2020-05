Cidades Profissionais da Saúde enviados para combater a Covid-19 em Manaus são homenageados em voo; veja O vídeo se tornou um dos assuntos mais falados no país, compartilhado inclusive pela companhia aérea em sua página do Instagram

Em meio a tensão da pandemia do novo coronavírus, uma homenagem tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (4), no Brasil. Durante um voo de Brasília com destino a Manaus, no último domingo (3), o piloto da companhia área Gol pediu uma salva de palmas para profissionais da área da saúde que estavam no avião. O comandante anunciou os nomes de aproximadamente 15 pas...