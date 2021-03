Cidades Profissionais da saúde convocados em Goiânia devem entregar documentação até esta terça-feira (16) Ao todo foram 838 classificados, que podem acessar a lista de aprovados e anexar documentos no site da Prefeitura de Goiânia

Os 838 profissionais aprovados no processo seletivo da Prefeitura de Goiânia para reforçarem o enfrentamento à pandemia de Covid-19 devem entregar documentação até esta terça-feira (16). Os aprovados participaram do processo em junho do ano passado. Para o upload da documentação e conferir a lista de aprovados, os classificados devem acessar o link na págin...