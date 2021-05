Cidades Profissionais da Educação de Goiânia recebem treinamento para identificar crianças que sofrem abuso Webinário faz parte das ações do Maio Laranja, iniciativa destinada nacionalmente ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Goiânia realiza nesta terça-feira (11) treinamento online para que profissionais da educação consigam identificar indícios de crianças que sofrem abuso sexual. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O webinário faz parte das ações do Maio Laranja, iniciativa nacional em com...