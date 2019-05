Cidades Professores vão passar por curso de formação

O projeto acordado entre a Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc) e o Instituto Unibanco, denominado Circuito de Gestão, pretende dar condições aos gestores das unidades de ensino que identifiquem, com precisão, as causas de dificuldade de aprendizagem bem como desenvolvam ações efetivas para melhorar os resultados. No total, são quatro etapas: Planejamento, E...