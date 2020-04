Os professores da rede estadual de ensino em Goiás estão tendo de ser criativos na hora repassar o conteúdo para os alunos em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a necessidade de aulas remotas.

A professora de matemática Liliane Oliveira, que leciona no Colégio Estadual Antônio Ferreira Goulart, em Ouvidor, montou junto com o marido uma estrutura feita com canos de PVC que a ajuda a gravar as videoaulas para os alunos. “A ideia foi dele. Como leciono matemática, preciso resolver exercícios e estava difícil escrever no quadro e segurar o telefone. Foi então que ele teve a ideia de construir o suporte”, explica.

Com a estrutura montada, Liliane consegue apoiar o telefone, ligar a câmera e ficar com as duas mãos livres para escrever no quadro. “Foi a melhor saída que achamos”, pontua. A professora, diz que só consegue gravar as aulas à noite e de madrugada por conta do barulho e dos cuidados que a filha de 2 anos precisa durante o dia, afirma que as aulas remotas têm sido um desafio. “Estamos tendo de nos adaptar a uma nova rotina, horários e estratégias de ensino. Os professores estão tendo de apoiar muito uns aos outros”, relata.

É o que o também afirma o professor de matemática do Colégio Estadual Vital de Oliveira, em Santa Helena de Goiás, Geovani Cardoso. “Fomos pegos de surpresa e cada um está se adaptando de uma maneira. Na nossa escola, os professores que têm mais facilidade com o uso de ferramentas tecnológicas estão ajudando aqueles que não têm”, esclarece.

Geovani conta que o colégio tem um grupo pedagógico em que os professores que lidam melhor com tecnologia estão enviando tutoriais para aqueles que têm dificuldade. “Gravamos vídeos e postamos na internet para eles verem e aprenderem. Além disso, um está ajudando o outro a, por exemplo, editar os vídeos. Formamos uma verdadeira rede colaborativa para conseguirmos caminhar juntos com os nossos alunos”, finaliza o professor.

Campanha

A coordenação regional da Educação de Santa Helena de Goiás lançou uma campanha nas cidades de Santa Helena de Goiás, Acreúna, Maurilândia, Porteirão e Turvelândia com o intuito de conseguir que os estudantes tenham acesso à internet.

De acordo com a coordenadora regional, Magna Veloso, o projeto que se chama ‘Conexão Solidária’, nasceu depois que um comerciante de Santa Helena de Goiás liberou o Wi-fi para alguns estudantes que moravam perto do estabelecimento dele pudessem receber e enviar as atividades escolares. “Ele entrou em contato conosco e deu a ideia de estimularmos este projeto.”