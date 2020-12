Estagiário do GJC em convênio com a UFG

Luiz Phillipe Araújo Estagiário do GJC em convênio com a UFG

O governo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que concede reajuste salarial para os professores com contratos temporários. O aumento deve atingir 12.486 profissionais, que agora passam a receber o piso nacional. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) reclama e diz que toda a categoria deveria ser incluída na proposta de aumento.

Do total de profissionais, 12.439 receberão o reajuste equivalente a 64,61%. Outros 47, que recebiam R$ 2 mil por mês, terão o acréscimo de 44,31% sobre o vencimento atual. O governo diz que a iniciativa corrige uma distorção salarial histórica, isso porque desde 2000 os professores com contratos temporários cumprem a mesma carga horária de efetivos, mas têm vencimentos mensais inferiores.

O Sintego reconhece o avanço, mas cobra créditos e diz que a proposta é fruto de vitórias judiciais que já previam o reajuste. “Além disso, devia estar pagando o reajuste para todos os professores, incluindo os PIII e PIV. Somos mais de 44 mil professores que vão ficar com seus salários congelados”, disse a presidente do Sintego, Bia de Lima. A líder sindical cobrou ainda reajuste para os servidores técnicos administrativos, que, conforme relembrou Bia, estão há três anos sem aumento salarial.

Se aprovado, o projeto de lei passa a valer em 2021. A partir daí, os profissionais com contratos temporários na rede estadual de educação terão direito a receber o valor do Piso Nacional dos professores, que é de R$ 2.886,24 para profissionais de nível superior com carga horária de 40 horas semanais. Para quem faz 20 e 30 horas, o reajuste será calculado proporcionalmente.

Com o reajuste concedido pelo Governo de Goiás, professores de nível superior com carga de 40 horas semanais, por exemplo, terão acrescidos a seus salários a quantia de R$ 1.132,94. Já os de nível médio, para a carga horária semelhante, passarão a receber R$ 1.019,91 a mais.

Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado afirma que o reajuste não fere a Lei Complementar 173, sancionada em maio, que proíbe a concessão de reajustes salariais e outros benefícios durante a pandemia de Covid-19. “Em seu artigo 8º, inciso I, a LC 173 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia não poderão conceder vantagem ou aumento de remuneração, salvo, entre outras previsões, quando derivado de determinação legal anterior à calamidade pública. A lei que estabeleceu o piso para os professores é de 2008, portanto, trata-se de uma determinação legal anterior”, explica.

ALC 173 foi citado pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) como o que impede o reajuste para as categorias PIII e PIV. Segundo a pasta, o reajuste para esses profissionais não pode ser feito por eles já receberem o piso.