Professores e estudantes de Rio Verde falam sobre experiência com aulas online durante a pandemia

A prefeitura de Rio Verde divulgou, nesta quinta-feira (30), vídeos de professores e estudantes da rede municipal de ensino, onde eles falam sobre a experiência com as aulas online. Os encontros presenciais das turmas estão suspensos por decreto, desde o início da pandemia do novo coronavírus, que já infectou 19 pessoas no município. “Olha eu prefiro estudar na esc...