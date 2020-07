Cidades Professores de Goiás rejeitam volta às salas de aula em agosto Sindicatos que representam trabalhadores da educação afirmam que retomada depende de liberação de órgãos da Saúde. Instituições particulares anseiam pelo retorno às atividades

A possibilidade de volta às aulas presenciais em Goiás no mês de agosto é vista com cautela pelos sindicatos representantes dos trabalhadores em educação das redes pública e privada. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) é totalmente contra a retomada em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) com o contínuo crescimento dos casos e...