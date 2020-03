Cidades Professores da UFG suspendem atividades no dia 18 deste mês Docentes da universidade pública estão descontentes com a defasagem salarial e as reformas anunciadas pelo Governo Federal

"Dia 18 é dia de ir pra rua, não é dia de ir pra UFG!" O chamado é do presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado de Goiás (Adufg-Sindicato), Flávio Alves da Silva. A paralisação geral dos docentes da Universidade Federal de Goiás (UFG) na próxima quarta-feira, 18, foi decidida em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no dia 4 d...