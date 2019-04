Vida Urbana Professores da rede estadual em Goiás permanecem em greve Em assembleia realizada nesta segunda-feira (8), categoria rejeitou proposta do governo de parcelar pagamento de dezembro em quatro vezes

Em Assembleia realizada nesta segunda-feira (8), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego) votou pela permanência da greve na rede estadual de ensino. A categoria recusou a proposta da Secretaria de Estado de Saúde (Seduc) e da Secretaria da Economia do parcelamento do salário de dezembro em quatro parcelas, começando de abril. Sobre o pagamento de...