Vida Urbana Professores da rede estadual de Goiás rejeitam proposta do governo em assembleia para fim de greve A chuva impediu a continuidade das deliberações da pauta, mas o acordo apresentado pela gestão estadual de parcelamento do pagamento de dezembro não agradou. Greve continua

A chuva da tarde desta segunda-feira (8) impediu que todas as pautas fossem votadas na assembleia dos profissionais da Educação do Estado. Na proposta encaminhada pelo governo foi apresentado o interesse em pagar o salário do mês de dezembro de 2018 em quatro parcelas e a categoria recusou. Uma parcela já foi paga em março, mas este acordo já havia sido negado. Desta m...