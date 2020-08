Cidades Professora que negou estupro e disse que menina foi ‘bem paga’ pelo tio é demitida em São Paulo Secretário da Educação do Estado de SP diz que ela foi demitida imediatamente 'para não estar próxima de nossas crianças e jovens'

A Secretaria da Educação do Estado de SP demitiu nesta quarta (19) uma professora de educação básica da rede estadual que publicou em uma rede social mensagens dizendo que o caso da menina de dez anos estuprada no Espírito Santo "não foi nenhuma violência". "Ela já tinha vida sexual há quatro anos com esse homem. Deve ter sido bem paga", afirmou a profissional de edu...