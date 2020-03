Cidades Professora morre em acidente no Goiânia 2, na capital Condutor está preso na Central de Flagrantes da Polícia Civil e vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (9)

Professora de educação física, Mariana Alves Marques, de 24 anos, morreu na manhã deste domingo (8), depois que o carro em que estava, um VW UP dirigido por Breno José Marques, de 29 anos, colidiu com um caminhão no cruzamento das avenidas Pedro Paulo de Souza e Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, região norte da capital. O casal e uma amiga de Mariana, Stelita Alves, ...