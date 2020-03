Cidades Professora de educação física morre em acidente entre carro e caminhão em Goiânia A vítima estava como passageira do carro. O motorista do carro foi levado para o Hugo e o condutor do caminhão não teve ferimentos

A professora particular de educação física, Mariana Alves Marques, de 24 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã deste domingo (8), no setor Goiânia II, em Goiânia. O veículo VW Up branco era conduzido por um homem de 29 anos e a vítima estava como passageira. O carro passava pela Avenida Perimetral Norte e tentou virar na Ave...