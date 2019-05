Cidades Professora da UniEvangélica, de Anápolis, morre em acidente de carro na BR-153 Vítima identificada como Cynthia Marques Ferraz de Maia era docente dos cursos de Psicologia e Direito. Ela foi arremessada do veículo em que estava

Atualizada às 17h05 A professora Cynthia Marques Ferraz da Maia, de 38 anos, foi vítima de um acidente automobilístico no final da manhã de hoje (27), na BR-153, entre Anápolis e Jaraguá, na região central do Estado. Ela chegou a ser arremessada para fora do veículo após ter perdido o controle do carro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência,...