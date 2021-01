Cidades Professora dá dicas sobre temas que podem ser cobrados na redação do Enem Segundo a professora de redação, Júlia Sahium, nesta edição do exame, a Covid-19 pode vir de forma adjacente, mas não como temática central

Mais de cinco milhões de estudantes em todo o país preparam-se para realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (17). Nesta primeira etapa, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação, sendo que esta última possui um peso considerável no resultado da prova. Tradicionalmente, o exam...