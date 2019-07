Cidades Professora ajuda avó a alimentar seis netos em Aparecida de Goiânia durante férias escolares Mulher de 59 anos, que é viúva, conta que tem duas filhas com problemas mentais que são as mães dos netos que moram com ela desde que nasceram

“Deus está abençoando que uma professora de inglês (de dois netos) me deu uma força mês passado e neste mês. Não consigo mais ficar correndo atrás...”, diz a dona de casa Iara Alves de Sousa, de 59 anos, ao ser perguntada sobre a alimentação dos seis netos com idade entre 7 e 18 anos neste período de férias. Iara, que é viúva, conta que tem duas filhas com problemas ...