Cidades Professora é presa ao tentar entrar com anabolizantes no presídio de Anápolis Objetos estavam dentro de uma lancheira que seria entregue para alguns detentos

Uma professora de 33 anos foi presa, na tarde desta segunda-feira (13), após tentar entrar com anabolizantes no presídio de Anápolis, na região Central do Estado. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que os objetos estavam dentro de uma lancheira, que seria entregue para alguns detentos. O diretor presídio, Leonardo Rodrigues, explicou que a ...