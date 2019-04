Vida Urbana Professora é detida após filmar ação policial no IFG de Águas Lindas de Goiás Delegado garante que docente foi detida para não filmar adolescentes, mas ela apresenta outra versão

Atualizada às 15h24 A professora Camila Marques foi detida, na manhã desta segunda-feira (15), após filmar com o celular uma ação da Polícia Civil no campus do Instituto Federal de Goiás (IFG) de Águas Lindas, entorno do Distrito Federal. Policiais verificavam uma denúncia de atentado no colégio, mas, além de três estudantes adolescentes suspeitos, levaram a pro...