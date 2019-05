Vida Urbana Professor morto por aluno em Valparaíso deve ser sepultado em Brazlândia Durante a manhã, o corpo foi velado em Santa Maria, cidade do Distrito Federal

O corpo do coordenador Júlio Cesár Barroso de Sousa, de 41 anos, deve ser enterrado na tarde desta quinta-feira (2), no Cemitério de Brazlândia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Durante a manhã, o corpo foi velado em Santa Maria, cidade do DF. O educador morava no município junto com a esposa e dois filhos, de 6 e 3. Júlio foi morto com dois tiros, na tarde de terça-feira (30), pelo adolescente L.R.L.O., de 17 anos, dentro da sala dos professores Colégio Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no...