Vida Urbana Professor morto em Goiatuba usava acessórios de ouro Cordão de e pulseira de ouro não foram levados por agressor. Apesar disto, delegado não descarta hipótese de latrocínio.

Goiatuba, cidade a 178 quilômetros de Goiânia, amanheceu chocada no domingo de Páscoa (21) com o assassinato do professor Sebastião Pereira de Sousa, de 64 anos. Muito conhecido e responsável por ensinamentos a várias gerações da região, o corpo dele foi encontrado com sinais de violência dentro da casa onde morava sozinho. O caso está sendo investigado pelo delegado P...