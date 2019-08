Cidades Professor morre no estacionamento de colégio no Setor Bueno, em Goiânia O velório será iniciado às 20h desta sexta-feira (9), no Cemitério Jardim das Palmeiras. O sepultamento está marcado para 10h do sábado (10), no mesmo local

Atualizada às 16h21 de 09/08/2019 O professor de física Clinton Marciel Rodrigues, do Colégio Visão, no Setor Bueno, morreu na manhã desta sexta-feira (9), em Goiânia. Ele sofreu um infarto fulminante no estacionamento da unidade de ensino e não resistiu. De acordo com o perfil do Visão nas redes sociais, o velório será iniciado às 20h desta sexta-...