Cidades Professor de instituto federal tem surto em sala de aula e faz alunos reféns Caso aconteceu no IF de Mato Grosso em Cuiabá. Polícia militar confirmou que o educador passa por quadro depressivo

Um professor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), no centro de Cuiabá (MT), fez quatro alunos reféns em uma sala de aula, na manhã desta sexta-feira (10). Durante 30 minutos, ele ficou no local com um machado e um facão, com o qual afiava uma estaca de madeira. Segundo a Polícia Militar, o professor de Geotecnologia Roberto Solto enfrenta um quadro depres...