Cidades Professor de Formosa encontrado em estrada foi torturado antes de morrer, diz polícia O corpo de Fabiano Rabelo, de 35 anos, apresenta 15 pequenas incisões provocadas por arma branca

O professor Fabiano Rabelo, de 35 anos, foi torturado antes de ser morto em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), o corpo do educador apresentava 15 pequenas incisões provocadas por uma arma branca, tipo faca ou punhal. A suspeita da polícia é que os investigados torturaram a vítima com o intuito de conseguir alguma informação, c...