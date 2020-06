Cidades Professor da UFG é alvo de ataques nas redes sociais pesquisador vem sendo apontado como o responsável pelo novo decreto governamental que reedita as medidas de isolamento social

Professor doutor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), Thiago Rangel é alvo de ataques na internet desde que participou nesta segunda-feira (29) da reunião virtual convocada pelo governador Ronaldo Caiado com prefeitos para tratar da pandemia do novo coronavírus. O pesquisador vem sendo apontado como o responsável pelo novo d...