O professor Dorman Augusto Fleury Filho, de 61 anos, morreu nesta quinta-feira (24) em decorrência da Covid-19. O educador era docente no curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e diretor administrativo financeiro da Fundação Aroeira e foi membro do Conselho de Ciências Contábeis por 29 anos.

Segundo informações, a mulher, a filha, o genro e dois netos também contraíram coronavírus e teriam sido internados.

Em nota, a PUC informou que Dormam era muito querido pelos colegas e pelos alunos. O educador, de acordo com a instituição, trabalhou de forma remota até a semana passada. Ao final do comunicado, a Pontifícia lamentou a morte e prestou solidariedade a família e amigos do professor.

O corpo de Dorman foi sepultado na manhã desta sexta-feira (25) no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.