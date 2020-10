Cidades Professor dá água para filhote de tatu que fugia de queimada em Rio Verde; veja vídeo Animal estava no meio da GO-333 quando o professor parou o carro e o levou para o acostamento

O professor Cledson Matias de Oliveira, de 36 anos, estava viajando a trabalho na GO-333, entre Rio Verde e Paraúna, quando percebeu um filhote de tatu parado no meio da rodovia. Ele parou o carro e levou o animal para o acostamento. No momento estava muito quente e havia uma queimada na região, então Cledson, que sempre anda com uma garrafa d’água no carro, ainda deu u...