Professor é morto após ser esfaqueado por aluno em escola de Águas Lindas

Um professor que atuava como coordenador pedagógico em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, morreu após ser esfaqueado em uma escola pública do município na manhã desta sexta-feira (30). O profissional, identificado como Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, ocupava o cargo no Colégio Estadual Machado de Assis, onde ocorreu o crime. Ele também lecionav...