Cidades Produtores rurais de Iporá fazem campanha de arrecadação para compra de vacinas no município O prefeito da cidade, Naçoitan Leite, informou que a prefeitura já efetuou a compra de 30 mil doses e pretende comprar mais após as doações

O Sindicato Rural de Iporá deu início a uma campanha de arrecadação de dinheiro para compra de vacinas contra a Covid-19. A ideia dos produtores rurais e comerciantes da região é complementar a remessa de doses fornecidas pelo governo federal e vacinar 100% da população do município. De acordo com o diretor do sindicato, Nilton Pereira, as doações serão depositadas em uma...