Cidades Produtores da região do Meia Ponte tentam se adaptar à redução em outorgas Trabalhadores rurais reclamam das dificuldades em cultivo com restrição para irrigar

A analista técnica do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Jordana Sara, afirma que diante da redução em 50% do volume outorgado e a autorização para irrigar apenas no período noturno, alguns produtores do Alto Meia Ponte já diminuíram a área de plantio e tentam passar por essa crise hídrica sem muitas perdas. Mas ela diz ser necessária a co...