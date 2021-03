Cidades Produtor sofre com buracos na pista em Goiás Levantamento feito pela Federação da Agricultura lista 62 trechos que precisam de intervenções imediatas até que soluções definitivas sejam tomadas pelo governo estadual

Pelo menos 62 trechos de rodovias goianas estão com condições de tráfego prejudicadas por buracos e falta de pavimentação. Levantamento da Federação da Agricultura de Goiás (Faeg) mostra os pontos mais críticos e classifica cada trecho, além de apresentar as sugestões para garantia da trafegabilidade. A Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) alega que as ações qu...