Cidades Procuradoria pede a Salles detalhes de plano contra óleo no litoral Segundo a Procuradoria-Geral da República, o colegiado pede ainda indicação das medidas concretas já deliberadas

A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (4CCR) enviou, nesta quinta, 17, ofício ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ao presidente do Ibama, Eduardo Bim, em que pede informações sobre o acionamento do Plano Nacional de Contingenciamento para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC) no caso d...