Cidades Procuradoria aponta inconstitucionalidade em novos decretos de armas de Bolsonaro Em manifestação conjunta, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e Câmara de Controle Externo da Atividade Policial alertam que novos documentos criam "caos normativo

Os quatro novos decretos editados nesta semana pelo governo Bolsonaro para tratar da aquisição e do porte de armas de fogo ‘não superam os vícios das normativas anteriores e seguem marcados por ilegalidades e inconstitucionalidades’. A manifestação é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,em conjunto com a Câmara do Ministério Público Federal sobre Contro...