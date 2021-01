Cidades Procura por UTI cresce 29,5% na rede estadual em Goiás Pedidos de municípios em busca de leitos feitos até o dia 25 faz com que janeiro supere o verificado em dezembro inteiro. Ocupação tem girado entre 86% e 95%

A média de pedidos de internação em leitos de UTI para Covid-19 na rede estadual está, em janeiro, 29,5% acima do que foi verificado em dezembro e 51,2% a mais do que o registrado em novembro, que foi o mês com menor procura por vagas em hospitais pelo Estado desde o pico da primeira onda da epidemia em Goiás, entre agosto e setembro. A lotação de hospitais tem preocupado ...