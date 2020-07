Cidades Procura por testes explode nos laboratórios de Goiânia Sindicato dos laboratórios calcula que entre maio e junho houve um aumento de 80% na procura. Em um dos estabelecimentos, números mais que dobram a cada mês desde março

Nas últimas semanas, os laboratórios particulares de Goiânia e região metropolitana passaram por um aumento abrupto na procura por exames sorológicos e do tipo RT-PCR, considerado o padrão ouro para o diagnóstico do novo coronavírus (Sars-CoV-2). De acordo com dados do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Banco de Sangue do Estado de Goiás (Sindilabs-GO), entre maio e ju...