Cidades Procura por drive-thru é baixa e estão sobrando doses da vacina, diz secretário Durval Pedroso alerta a população para que fique atenta aos comunicados oficiais da Prefeitura a respeito da “sobra” de imunizantes, para que doses não sejam perdidas

Segundo o secretário municipal de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, estão sobrando, por dia, de 300 a 500 doses da vacina contra a Covid-19 no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. A vacinação na capital foi ampliada para a faixa etária dos 35 anos e está sendo realizada também por agendamento em unidades de saúde. Entretanto, as vagas já estão esgotadas até a próxima segunda-feira (26).