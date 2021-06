Cidades Procon Goiânia retoma atendimentos presenciais Os consumidores devem agendar horário pelos telefones 3524-2936 e 3524-2942, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Os atendimentos serão de 8h às 16h

O Procon Municipal de Goiânia retomará o atendimento presencial ao consumidor na próxima quarta-feira (9). Localizado na Avenida Tocantins, no Centro da cidade, o órgão informou que será necessário realizar agendamento prévio via telefone, e que os atendimentos serão limitados a 24 por dia, sendo metade no período matutino e a outra metade no vespertino. O órgão ...