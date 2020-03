Cidades Procon Goiás e Decon apreendem 465 frascos de álcool em gel irregulares em farmácia de Goiânia Produtos não possuíam registro junto à Vigilância Sanitária e nem informações sobre data de fabricação ou validade. Suspeitas de irregularidades fiscais no estabelecimento também serão apuradas

Quatrocentos e sessenta e cinco frascos de álcool em gel fora dos padrões de consumo foram apreendidos nesta terça-feira (24) em uma farmácia localizada na Avenida T-4, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com o Procon Goiás, os produtos não possuíam registro junto à Vigilância Sanitária e nem informações sobre data de fabricação ou validade. As embalagens de 430 gramas c...